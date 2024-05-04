«الارتقاء بخصائص البشر لتحقيق رؤية مصر 2030».. مؤتمر علمي في بورسعيد

عقد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد اليوم المؤتمر العلمي الدولي الرابع تحت عنوان «الخدمة الاجتماعية والارتقاء بخصائص البشر لتحقيق رؤية مصر 2030»، بمقر المعهد وتضمن رسائل بحثية متنوعة.

عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، والدكتورة نفين رياض القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتور عبد العزيز حسين محمد عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد ورئيس المؤتمر.

الارتقاء بخصائص البشر لتحقيق رؤية مصر 2030

وأوضح عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد، أن المؤتمر يهدف إلى الارتقاء بخصائص البشر لتحقيق رؤية مصر 2030 وكافة الرؤى المستقبلية لمجتمعاتنا العربية في ضوء توجه مجتمعنا المصري والعربي نحو بناء مستقبل أكثر تقدماً لأبنائه على كافة المستويات، حيث يعتمد ذلك على الخصائص البشرية المتميزة التي تتسم بالطابع العصري التكنولوجي من خلال إسهامات مهنة الخدمة الاجتماعية بكل تخصصاتها والعلوم المرتبطة في تحقيق الارتقاء بالأهداف المرجوة لبناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً على المستويات.

القيم الأخلاقية والعلم والعمل

واستعرض عميد خدمة اجتماعية ببورسعيد أهداف المؤتمر من خلال الارتقاء بمنظومة القيم الأخلاقية والعلم والعمل الداعمين رؤية مصر 2030 والرؤى العربية.

عقد المؤتمر تحت إشراف دكتور نعيم شلبي أمين عام المؤتمر، والدكتور سليم شعبان مقرر عام المؤتمر، والدكتورة عبير النعناعي نائب رئيس المؤتمر للفعاليات، والدكتورة مايسة جمال نائب رئيس المؤتمر للبحوث والتوصيات، والدكتورة هبة الله عادل نائب رئيس المؤتمر للعلاقات العامة، والدكتورة منال عيد أحمد منسق عام المؤتمر وعلى عبد العظيم مدير العلاقات العامة بالمعهد.