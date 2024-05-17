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حظك اليوم برج الجدي الجمعة 17-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:02 ص | الجمعة 17 مايو 2024
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يتميز مولود برج الجدي بحبه لعمله، وإجادته التواصل مع الآخرين، فضلا عن قدرته على التعايش تحت أي ضغط، ويجيد التخطيط والعمل في هدوء، فهو محب للنظام، وتناول الأطعمة المنزلية، ويرفض تناول الوجبات السريعة.

ومن مشاهير برج الجدي، الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمطربة أنغام، والفنان الراحل سمير غانم، والنجم محمود المليجي، وإسحاق نيوتن عالم الفيزياء الشهير.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الجدي الجمعة 17-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الجدي، أنك قد تواجه تحديات مهنية تختبر صبرك ومرونتك، وقد تظهر مهام أو مواعيد نهائية غير متوقعة، ما يتطلب منك التكيف معها بسرعة، فحول هذه التحديات إلى فرص لإظهار قدرتك على البقاء هادئا.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

قد تبدو حياتك العاطفية وكأنها تحت المجهر، حيث تكشف كل التفاصيل الصغيرة أهمية أكبر بالنسبة لشريك حياتك، فهو يوم لمعالجة أي مشاكل بالصبر والتفهم.

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بقلم صفية النجار