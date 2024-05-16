وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل تريد اليد العليا في الإقليم بغض النظر عن متطلباته

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن توقعاته منذ السابع من أكتوبر، متفقة مع الأحداث الجارية في قطاع غزة، لكن الرأي العام الدولي، مفاجئ وغير متوقع، لوقوفه بجانب الحق الفلسطيني، منوهًا بأن ردة فعل إسرائيل كانت متوقعة، لأنها تعرضت للإهانة في السابع من أكتوبر.

وأضاف «العرابي» خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج «الشاهد»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل تتحرك دائما في إطار وجوب أن يكون لها اليد العليا في الإقليم، بغض النظر عن أن يدها العليا هل تتسق مع متطلبات الإقليم أم لا، لافتًا إلى أن الإقليم له متطلبات معينة، وإسرائيل خرجت عنها من خلال ردة فعلها في الثامن من أكتوبر باستعمال قوة مفرطة ووحشية، في التعامل مع شعب فلسطين.

وأشار إلى أن الرأي العام وقف بجانب إسرائيل في السابع من أكتوبر، بسبب ما جرى نشره من مقاطع فيديو وصور، التي تمكنت إسرائيل من استغلالها بشكل كبير، لتحريك الرأي العام إلى صفها، لكن بسبب سوء السياسة الإسرائيلية، والتعامل بشكل سيئ مع الشعب الفلسطيني، انقلب الرأي العام على إسرائيل.