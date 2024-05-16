جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل محتجزين تايلانديين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس عن مقتل تايلنديين كان يعتقد أنهما على قيد الحياة ولكنهما قتلا منذ السابع من أكتوبر وما زالت جثامينهما محتجزة في قطاع غزة.

مقتل اثنين من المحتجزين في قطاع غزة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري إنهم أبلغوا عائلات التايلانديين اللذين كانا يعملان مزارعين في كيبوتس بئيري أنهما قتلا في هجوم 7 أكتوبر وأن الفصائل الفلسطينية تحتجز جثامينهما.

وبحسب تقرير لوكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام الاحتلال الإسرائيلي لأعداد المحتجزين منذ السابع من أكتوبر فما زال هناك ستة تايلانديين في قطاع غزة.

فيما يقيم نحو 30 ألف تايلاندي في دولة الاحتلال الإسرائيلي يعمل معظمهم في الزراعة.

في السابع من أكتوبر الماضي شنت الفصائل الفلسطينية هجومًا غير مسبوق على دولة الاحتلال الإسرائيلي واطلع على هجومها اسم «طوفان الأقصى» وقتلت ما يقرب من 1400 إسرائيلي، واحتجزت ما يقرب من 200 آخرين، وهو ما ردت عليه جيش الاحتلال بحرب إبادة جماعية على قطاع غزة أطلق عليها «السيوف الحديدية» راح ضحيتها حتى الآن ما يقرب من 35 ألف شهيد فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.