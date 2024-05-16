بعد مقتل جنوده بـ«نيران صديقة».. نتنياهو يتفقد قطاع غزة من طائرة (فيديو)

تفقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطاع غزة، اليوم الخميس، بطائرة خاصة رفقة نائب رئيس الأركان اللواء أمير برعام وقائد الفرقة 162 العميد إيتسيك كوهين، وذلك بعد مقتل 5 من جنود الاحتلال الإسرائيلي بـ«نيران صديقة»، حسب وسائل إعلام عبرية.

وظهر بنيامين نتنياهو في فيديو بثته وسائل الإعلام العبرية وهو في حالة من القلق والارتباك ظهرت على وجهه، مع تصاعد الضغوطات الدولية ضده وإدانته ما ترتكبه إسرائيل من إبادة جماعية في قطاع غزة، خاصة مع بدء الهجوم البري المحدود على رفح الفلسطينية.

وتحدث للمقاتلين مرتبكًا: «نحن هنا في يوم صعب، نحن علمنا بسقوط 5 من مقاتلينا، لكن هذا لن يضعف روحنا القتالية».

مقتل 5 جنود وإصابة 7 بنيران صديقة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الخميس، أن 5 جنود قتلوا وأصيب سبعة آخرون بنيران صديقة في شمال قطاع غزة، وسط تجدد المعارك في المنطقة ضد الفصائل الفلسطينية.

جيش الاحتلال يعلن فتح تحقيق في الحادث

وأكد جيش الاحتلال أنه فتح تحقيقًا في الحادث، الذي وقع عندما أصيب الجنود بنيران دبابة في جباليا: «التحقيق الأولي في مقتل خمسة جنود إسرائيليين يكشف أن دبابات الجيش الإسرائيلي، التي تمركزت على بعد عشرات الأمتار، حددت سلاحًا وأطلقت قذائف على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في مكان قريب».

وأضاف بيان جيش الاحتلال أن هذه القوة دخلت الجزء الشمالي من غزة واحتلت المباني على طول الطريق اللوجستي، وأطلقت الدبابات قذيفتين لأسباب غير واضحة، مما أدى إلى إصابة 7 جنود آخرين، ثلاثة منهم خطيرة.