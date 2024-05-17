مسلم: خطوة حل الدولتين تُواجه عقبات والحرب أعادت القضية الفلسطينية للاهتمام العالمي

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ المصري، إن خطوة حل الدولتين تُواجه عدة عقبات، منها وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب الدائرة، والخطوة الثانية هي التوافق الدولي حول هذا الشأن، فهناك توافق عربي كبير وتعاطف دولي إلى حد ما.

حل الدولتين هو طريق الاستقرار

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة على قناة «الحدث»، أن الفائدة الوحيدة من هذه الحرب هي عودة القضية الفلسطينية محل الاهتمام الدولي، وأن يشعر العالم بها، وبالفعل استطاعوا استيعاب ما يحدث بحقيقته نتيجة لحرب الإبادة التي قادتها إسرائيل ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن حل الدولتين والسلام الشامل والعادل هو الطريق لأمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أنه لا بد من الوصول إلى حل سلمي مثل ما حدث مع مصر وليس أي أمر آخر، منوهًا إلى أن هذا ما أكده الرئيس السيسي اليوم خلال كلمته في القمة العربية، عندما قال: « واهم من يتخيل أن المعارك هي التي تستطيع أن تجلب الأمان أو الاستقرار للمنطقة، الحلول السلمية هي التي تجلب الأمان والاستقرار كما حدث بين مصر وإسرائيل».