محمود مسلم: الجانب الفلسطيني يجب أن يركز على وقف الحرب الإسرائيلية

أكد الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن فلسطين أحوج ما يكون للم الشمل والجسد، لأن أي خلاف سيؤدي إلى ضياع القضية.

صراعات إسرائيلية داخلية

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة على قناة «الحدث»، أن هناك صراعات داخلية داخل إسرائيل بشكل كبير، حتى بداخل مجلس الوزراء مع أهالي الرهائن وبعض المراكز والفئات الشعبية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن مصر بذلت جهودا حثيثة خلال السنوات الماضية للم الشمل الفلسطيني وحتى الآن لا توجد خلافات بشكل كبير.

التركيز الفلسطيني على وقف الحرب

وواصل: «يجب أن يكون التركيز الفلسطيني كله منصب على إيقاف ماكينة الحرب الإسرائيلية والإبادة التي يقودها الاحتلال، وبعد ذلك يمكن الاتفاق على بعض الأمور، وخلال فترة الحرب كان هناك توافق بين الفصائل الفلسطينية سواء بالرضا أو الصمت».