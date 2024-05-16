الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بمؤتمر دولي وعملية سياسية لحل قضية فلسطين

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ ما يحدث في فلسطين الآن يشير إلى ضرورة معالجة التحديات التي تواجهها، مؤكدًا أن الجامعة ستلجأ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا فشل مجلس الأمن في عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، وذلك وفقا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ختام الدورة الـ33 للقمة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة

وطالب أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي، في ختام الدورة الـ33 للقمة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة، مجلس الأمن الدولي بإطلاق عملية سياسية لحل القضية الفلسطينية، لافتا أن المؤتمر الدولي يهدف إلى إطلاق عملية سياسية لحل القضية الفلسطينية، إضافة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي والدول العربية يتبنيان فكرة عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية.

مشاركة جوتيريش في القمة العربية

وأضاف أنّ الحرب في غزة كشفت عن تطور استراتيجي جديد يتعلق بوضع إسرائيل في العالم ومسؤولياتها الكاملة عما يحدث، لافتا أنّ مشاركة جوتيريش في القمة العربية بالبحرين يعكس التزاما أمميا بحل القضية الفلسطينية.