«المفوضية الأفريقية»: كل تأخير فى تأييد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة دعم لمواصلة الكارثة

قال موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، إنّ «القمة العربية الثالثة والثلاثين تنعقد فى ظروف دولية بالغة الخطورة والتعقيد بالنسبة للعالم العربى وقارة أفريقيا على حد سواء»، مشدداً على أن الاتحاد ندد منذ اللحظة الأولى بالدمار غير المسبوق فى قطاع غزة.

وأضاف «فقيه»، خلال كلمته بالدورة الـ«33» للقمة العربية،اليوم: «نواجه جميعاً حرباً شعواء على الشعب الفلسطينى الصامد، وتزداد المخاطر الهدامة بالأنفس البشرية والبنية التحتية كافة بتوسيع رقعتها إلى رفح الفلسطينية دون أن تتوقف فى المناطق الأخرى بقطاع غزة».

وأوضح رئيس المفوضية أن «كل تأخير فى تفعيل القرار الحصيف الوحيد بتأييد عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة هو دعم لمواصلة الكارثة والمزيد من سفك الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء، وتدمير كل مقومات الحياة لشعب بأكمله بصرف النظر عن كونه عبثاً صارخاً لكل القيم والمبادئ النبيلة التى بُنيت عليها الحضارة الإنسانية»، مضيفاً أنه على «العالم مواصلة جهود وقف الحرب وتضخيم الدعم الإنسانى، ونشيد بمصر وقطر فيما يتعلق بالمساعدات والعمل على وقف الحرب وحل الأزمة».

وشدد «فقيه» على أن الاتحاد متمسك بمبادئ وقيم الشراكة الأفريقية العربية والروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والسياسية القائمة بينهما واشتراك المصير الواحد.