انفصال «جينفر لوبيز» وبن آفليك بعد عامين من الزواج.. سبب الخلافات المستمرة

أفادت عددا من التقارير نشرتها عدد كبير من الصحف العالمية، عن انفصال جينفر لوبيز وبن آفليك، بعد فترة زواج دامت عامين كاملين.

سبب انفصال انفصال جينفر لوبيز وبن آفليك

كما أفادت التقارير أن سبب انفصال الثنائي جينفر لوبيز وبن آفليك، يرجع إلى خلافتهم المستمرة في الفترة الأخيرة، بسبب المسؤوليات التي تقع على عاتقهم بسبب العمل ومسؤولية أطفالهم من زيجاتهم السابقة، مما أدة إلى توتر العلاقة بينهم بشكل كبير.

احتفال جينفر لوبيز وبن آفليك بعيد زواجهم

وتصدر مؤخرا الثنائي جينفر لوبيز وبن آفليك التريند مُؤشرات البحث على جوجل بعد احتفالهم بعيد زواجهم الثاني، حيث قررا الثنائي تغيير اسمهما بعد عقد الزواج، وأصبح اسم جنيفر لوبيز الجديد بعد الزواج هو «جنيفر لين أفليك»، بينما أصبح اسم الزوج بينجامين جيزا أفليك.

ونشرت لوبيز وقتها عبر صفحتها الرسمية «انستجرام» صور لحفل زفافهم معلقة: «الحب صبور»، بينما نشر أفليك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، مجموعة صور من حفل الزفاف وعلق عليها قائلا: «جون أفليك وجنيفر زوجان بشكل رسمي».