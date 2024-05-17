قلق في إسرائيل بعد إعلان أمريكا التخلي عنها.. ماذا يحدث؟

تزداد الضغوطات الدولية على إسرائيل بعد جلسات الاستماع التي شهدتها محكمة العدل الدولية أمس الخميس، وقدم وفد جنوب أفريقيا العديد من الدلائل على الإبادة الجماعية التي تُمارسها إسرائيل في غزة وأيضًا العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وتزداد الأمور سوءًا على دولة الاحتلال، بعد إعلان هيئة البث الإسرائيلية، أن أمريكا ستتخلى عن إسرائيل، في حال أصدرت المحكمة قرارًا بوقف الحرب.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، قائلة إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت إسرائيل أنها لن تكون قادرة على استخدام حق النقض «الفيتو»، في حال إصدار محكمة العدل الدولية قرارًا بوقف العملية العسكرية في رفح الفلسطينية والحرب على قطاع غزة، وحولته لمجلس الأمن.

وأضافت هيئة البث، أن هناك حالة من القلق داخل إسرائيل مما يمكن أن يحدث خلال الأيام المقبلة.

قرار «العدل الدولية» ستتم إحالته إلى مجلس الأمن

يذكر أنه في حال إصدار محكمة العدل الدولية قرارها بوقف الحرب على قطاع غزة، سيتم إحالة القرار إلى مجلس الأمن للتصويت عليه، ومن المتوقع أن تصوت الدول لصالح وقف الحرب.

الضغوطات تزداد على واشنطن

وتزداد الضغوطات على واشنطن سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة بشأن دعمها لإسرائيل وصفقات الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في قصف المدنيين في قطاع غزة، في أعقاب ذلك، يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن إقناع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف العملية العسكرية المحدودة في رفح الفلسطينية.

وعقدت محكمة العدل الدولية جلسة استماع، أمس وتستمر اليوم الجمعة، لنظر طلب جنوب إفريقيا بوقف هجوم إسرائيل على رفح وبذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة، وأعلنت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة أنّها ستستمع إلى المُرافعات المقدمة من جنوب إفريقيا يوم الخميس، ومن إسرائيل يوم الجمعة.

وينتظر العالم جلسة محكمة العدل الدولية اليوم، التي سيدافع فيها الاحتلال الإسرائيلي عمّا طرحه وفد جنوب إفريقيا، بشأن الانتهاكات «الواضحة للجميع» في غزة، وبعدها، ستعلن المحكمة عن قرار جديد يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، والحرب المستمرة على قطاع غزة.