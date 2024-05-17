مراسل القاهرة الإخبارية: العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يتصاعد

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إنّ العدوان الإسرائيلي متصاعد في قطاع غزة وتحديدا مدينة رفح الفلسطينية طوال ساعات الليل، وحتى ساعات الصباح، إذ تتعرض إلى قصف من المدفعية الإسرائيلي التي لم تتوقف باتجاه المناطق الشرقية من هذه المدينة مثل أحياء الجنينة والسلام والتنور ومنطقة زارع.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أنّ وسط رفح الفلسطينية لا زالت تتعرض إلى قصف مدفعي عنيف تخللها غارات جوية من الطائرات الحربية الإسرائيلية، التي استهدفت منازل المواطنين في 6 مناطق بالمدينة، وكان من ضمن هذه الغارات استهداف منزل بجوار المستشفى الكويتي ما أدى إلى تدميره والطريق المؤدي للمستشفى بشكل كبير.

المنطقة الغربية من رفح الفلسطينية

ولفت إلى أنّ المنطقة الغربية من رفح الفلسطينية، والتي تكتظ بالنازحين الفلسطينيين، لا تزال تتعرض هي الأخرى لقصف من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تطلق رصاصها وقذائفها تجاه الشريط الساحلي، هذا الأمر الذي ينعكس على على حياة النازحين الفلسطينيين الذين يقيمون بالآلاف هناك في خيام لا تقي حرارة ولا برودة ولا توفر الأمن في تلك المنطقة.

وأكد أنّ شمال قطاع غزة يتعرض إلى قصف إسرائيلي واجتياح للآليات العسكرية باتجاه مخيم جباليا، والتي دمرته بشكل كبير وواسع ووصلت إلى قلب المخيم، وتطلق القذائف والرصاص تجاه الأبنية والمنازل داخله.