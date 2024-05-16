«الأمم المتحدة»: الهجوم على رفح الفلسطينية غير مقبول نهائيا.. ولا بد من حلول سريعة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يجب بذل الكثير من الجهود، وتقديم الكثير من المعالجات، من أجل السلام فى الوطن العربى. وأضاف «جوتيريش» خلال كلمته أمس أمام الدورة الـ«33» للقمة العربية المقامة بالمنامة بمملكة البحرين: «نحن نعانى الكثير من الويلات فى غزة، وهذا يعتبر صراعاً كبيراً طال المدنيين والصحفيين، ولا شىء يمكن أن يبرر الاعتداء على الشعب الفلسطينى».

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «أزمة الشعب الفلسطينى المدنى تتصاعد وتتفاقم، والأطفال يعانون الأخطار والمشكلات من أجل البقاء الإنسانى، والهجوم على رفح الفلسطينية غير مقبول بأى شكل من الأشكال». وواصل: «هناك حاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية فى رفح الفلسطينية، والعمليات فى قطاع غزة أدت إلى زيادة فى أعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى الدعم والمال والجهود».

وأكد «جوتيريش» ضرورة الوصول لحلول من أجل عيش الفلسطينيين والإسرائيليين مع بعضهم جنباً إلى جنب، موضحاً أن الحرب فى السودان تدمر البلاد والشعب، وطالب بحماية الأماكن الهشّة فى ليبيا واليمن.

وفى ختام كلمته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة الشعب السورى إلى الوحدة وإزالة الخلافات واحترام الحقوق الإنسانية للجميع، وشدد على وجود حاجة إلى الإصلاحات السياسية بمجلس الأمن، والعمل على تحقيق العدالة على مستوى العالم.