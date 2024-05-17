«القاهرة الإخبارية»: تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية على رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بكثافة في المحافظة الوسطى، وتشن غاراتها باتجاه مدينة رفح الفلسطينية أقصى الجنوب، والتي تتعرض منذ قرابة 10 أيام إلى اجتياح إسرائيلي عسكري على المستوى البري للمحافظة، وتحديدا بالمناطق الشرقية ووسط المدينة، وكذلك لإطلاق نار وقذائف باتجاه المناطق الغربية من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تجوب قبالة شواطئ قطاع غزة.

آليات الاحتلال تجتاح مخيم جباليا

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن الآليات العسكرية الإسرائيلي تجتاح مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتدمر مربعات سكنية بأكملها داخله، وصولا للمخيم وسط إطلاق مكثف للقذائف من المدفعية الإسرائيلية التي لا تتوقف، وكذلك إطلاق الرصاص من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة على الأرض باتجاه المواطنين الفلسطينيين ومبانيهم ومنازلهم والطرقات.

قوات الاحتلال تفرض حصارا على المخيم

ولفت إلى أن المنطقة الشمالية من هذا المخيم، حيث مدخل مدينة بيت حانون، تشهد توغلا لآليات عسكرية إسرائيلية تجرف مداخل المخيم، وتفرض حصارا على المدينة ومركزي للإيواء مما يثير حالة من الرعب والخوف في صفوف المواطنين في هذه المنطقة.