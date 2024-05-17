أعراض مرض متفشي في أمريكا يودي بحياة الأطفال.. احذر هذه العلامات

دق مرض السعال الديكي ناقوس الخطر في المملكة المتحدة، الأمر الذي أثار حالة من القلق حول احتمالية الإصابة به، وإمكانية وصوله إلى مصر هو أمر بات يشغل بال الكثيرين، ويمكن الإجابة على ذلك الأمر في التقرير التالي، وفقا ما قاله عبد الهادي مصباح، أستاذ أمراض المناعة والفيروسات.

هل يصل السعال الديكي إلى مصر؟

ومن جانبه، أشار عبد الهادي مصباح، أستاذ أمراض المناعة والفيروسات خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن فرصة الإصابة بالسعال الديكي غير محتملة في مصر، لأن الدولة تعطي المصل المعالج له للمواطنين بشكل إجباري لتجنب الإصابة بالعدوى، على عكس ما يحدث في المملكة المتحدة التي تفتقر لوجود المصل المعالج للمرض مما يزيد من فرص الإصابة بالسعال الديكي وانتشاره في تلك المناطق على وجه التحديد.

حصيلة المصابين بالسعال الديكي في الولايات المتحدة

أدى انتشار السعال الديكي في المملكة المتحدة إلى إصابة 5 أطفال رضع منذ بداية العام، مع احتمالية ارتفاع حصيلة الإصابات بهذا المرض، الذي يصيب الجهاز التنفسي على وجه التحديد وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وعلى غرار ذلك يمكن استعراض أبرز أعراضه وفقًا لموقع «مايو كلينك»، وهي كالتالي:

أنف مرتشحة.

احتقان بالأنف.

عيون حمراء دامعة.

الحم.

سعال.

القيء.

احمرار أو ازرقاق الوجه.

إرهاق شديد.

4 أعراض يستوجب فيها زيارة الطبيب

هناك 4 أعراض في حال ظهورها يستوجب عليك زيارة الطبيب، وهي كالتالي: