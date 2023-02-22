تعرف على أعراض السعال الديكي وكيفية الوقاية منه

يعاني بعض الأشخاص من مرض السعال الديكي، وهو عبارة عن مرض يصيب الجهاز التنفسي، نتيجة عدوى بكتيرية، فضلا عن أن نسبته كبيرة بين الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 6 أشهر.

والسعال الديكي غالبا ما يصاحبه سعال شديد ومتواصل، يصعب إيقافه، وبالتالي يسبب صوتا عاليا وعميقا، وذلك بسبب صعوبة التقاط النفس بعد السعال لفترة طويلة، وتستعرض «الوطن» أهم أسباب الإصابة بالسعال الديكي، أعراضه، وكيفية الوقاية منه.

ما هي مراحل السعال الديكي؟

ووفقا لما نشر على موقع «العربية» أن الأعراض تبدأ بعد أسبوع من بدء التعرض لعدوى مرض السعال الديكي، وتستمر لمدة 3 أسابيع بعد ظهور الأعراض عند المريض، وذلك عن طريق العطس المستمر والكحة الشديدة.

ما هي أعراض السعال الديكي؟

قال الدكتور باهر السعيد، استشاري الحساسية وأمراض الصدر، في لقاء تليفزيوني، إن السعال الديكي، سمي بذلك لأن الشخص المصاب به، يخرج صوتا أشبه بصياح الديك، بسبب أن الشخص يجد صعوبة في التنفس، موضحا أن أعراضه تكون أشبه بدرجات متقاربة من أعراض نزلات البرد العادية.

وأضاف «السعيد»، أن أحد أهم أعراض مرض السعال الديكي، هو ما يلي:

الكحة الشديدة ولمدة طويلة.

سيلان الأنف ودموع في العين بسبب الكحة المتكررة.

ارتفاع درجة حرارة الشخص بنسبة كبيرة، تسبب له الإرهاق الجسدي، الخمول، والألم.

وجود ضيق في الصدر وصعوبة في التنفس، بسبب الكحة الشديدة التي يصاب بها مريض السعال الديكي.

نوبات كحة وسعال مستمر، مصاحب لها شعور بالألم والتعب الجسدي.

وذكر «السعيد»، أن السعال الديكي يوجد بنسبة كبيرة عند الأطفال، وبالنسبة للكبار فبعضهم يصاب بالسعال النوباحي، وهو الذي تكون صوت الكحة فيه كالنباح، والسبب الرئيسي للإصابة به هو وجود عدوى فيروسية، موضحا أن الفيرس أدى إلى تورم في الشعب الهوائية.

وتابع الدكتور باهر، أنه من الضروري اللجوء إلى الطبيب فور الشعور بأي نوع من الأعراض السابقة، مضيفا أن اللقاحات والأدوية التي توصل إليها الأطباء، جعلت نسبة الشفاء كبيرة جداً من مرض السعال الديكي.

أسباب السعال الديكي:

أشار الدكتور باهر السعيد، إلى أن الكحة تنقسم إلى نوعين، الأول الكحة الرطبة أو المصاحبة لبلغم، ويعد أحد أهم أسباب حدوثها هو، التهاب حاد في الجيوب الأنفية، وبسبب وجود مخاط في الرئتين، ويصاحبها صوت أزيز في القفص الصدري، بالإضافة إلى إصابة الشخص بنزلات البرد الشديدة.

كما أن التدخين يعتبر أحد أسباب إصابة الشخص بالكحة الرطبة، موضحا أن الكحة في حالة استمرارها لفترة طويلة يرجع ذلك إلى عدة أسباب رئيسية منها ما يلي:

وجود انسداد رئوي مزمن، مما يسبب صعوبة في التنفس،.

الإصابة بعدوى بكتيرية في الجهاز التنفسي.

وأضاف أن الكحة الجافة، تكون بسبب جفاف وتهيج الحلق، وأحد أسباب حدوثها هو إصابة الشخص بالربو أو ارتجاع المريئ.

ما هي طرق علاج السعال الديكي؟

وقال الدكتور عمر عباس، استشاري طب الأطفال، في لقاء تلفزيوني، إنه في بعض الحالات الشديدة لمرض السعال الديكي عند الأطفال، يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، بسبب الشعور بالاختناق عند الكحة، موضحا أنه من الضروري أن يتم تطعيم الطفل ضد السعال الديكي.

و أضاف «استشاري الأطفال» أن التطعيم يبدأ في سن شهرين، ويستمر إلى سن المدرسة ليحصل الطفل على جرعة مرة أخرى، كأحد الطرق للتقليل من فرص الإصابة بمرض السعال الديكي عند بلوغه.

ما هي طرق الوقاية من السعال الديكي؟

وذكر «عباس»، أنه من الضروري اللجوء إلى الطبيب مبكرا، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كما أن الكشف المبكر يساهم في زيادة نسبة الشفاء من مرض السعال الديكي.