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حزب الإصلاح: جهود مصر متواصلة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

كتب:

منى صلاح
12:12 م | الجمعة 17 مايو 2024
محكمة العدل الدولية - أرشيفية

محكمة العدل الدولية - أرشيفية

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنَّ مصر تواصل جهودها أمام المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن انضمام القاهرة إلى الدعوى المقامة ضد إسرائيل من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية هي خطوة هامة.

وتابع «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ مصر بدأت جهودها الدبلوماسية والسياسية في أزمة غزة بالدعوة إلى مؤتمر القاهرة للسلام، والذي أكدت من خلاله رفضها للتهجير القسري ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وأنه لا سلام أو استقرار في المنطقة إلا بوقف العدوان وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنه في هذا التوقيت بدخول مصر كطرف سياسي في الدعوى المقامة ضد «تل أبيب» أمام محكمة العدل باتهامها في جرائم حرب وإبادة دولية، بمثابة تصعيد للخطاب السياسي المصري ورسالة هامة للرأي العام العالمي تساهم في تكوين مواقف مساندة للقضية الفلسطينية ونوع من أنواع الضغط على المحتل.

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بقلم منى صلاح