رئيس «دفاع النواب»: كلمة السيسي بـ«القمة العربية» خارطة لحل القضية الفلسطينية

أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة القمة العربية، المنعقدة بالبحرين، جاءت للتأكيد علي موقف مصر الثابت والداعم للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدأ ان القمة جاءت في توقيت بالغ الاهمية نتجية تدهور الاوضاع في قطاع غزة جراء الاعمال والمجازر الاسرائيلية التي ترتكب في حق المدنيين.

حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، امام قادة قمة المنامة، أتسمت بالدقة والشمول ووضعت المؤسسات الدولية والقوى الكبرى أمام مسئوليتها وضميرها الإنساني، وأعادت التأكيد على أن الصيغة الوحيدة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هي حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

خريطة مستقبل لحل الأزمة والقضية الفلسطينية

وأكد، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسم عبر كلمته في القمة العربية اليوم، خريطة مستقبل لحل الأزمة والقضية الفلسطينية في ظل هذا تطورات الاوضاع وما نتج عنها من قتل ودمار وحصار داخل قطاع غزة، موضحا أن السيسي أبرز حجم الجهود المصرية المبذوله منذ السابع من أكتوبر الماضي، لوصول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام وامن والعمل على خفض التصعيد ورسم خارطة طريق لوقف اطلاق النيران واللجوء الى الحلول السياسية والدبلوماسية الرامية لاحلال السلام العادل والشامل في فلسطين.

وثمن النائب اللواء أحمد العوضي، تأكيد القادة والزعماء والرؤساء العرب، المشاركون في القمة العربية المنامة علي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري وعاجل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، مشيرا الي أن القادة العرب حريصون على إنهاء أزمة الاشقاء في قطاع غزة ، واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وناشد القيادي بحماة الوطن، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة والاخذ بالرؤي والمطالب العربية التي بعثها قادة ورؤساء وملوك الدول العربية اليوم بقمة المنامة، لوقف إسرائيل عن هذه الحرب الغير إنسانية من أجل إنقاذ الأبرياء في فلسطين.