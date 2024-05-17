مراسل «إكسترا نيوز»: المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عن قصف رفح الفلسطينية

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنَّ المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف منذ منتصف الليل وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، عن استهداف عدد كبير من أحياء مدينة رفح الفلسطينية، وتحديداً جنوباص وشرقا لينالها قدر كبير من التخريب لينعكس بالسلب على عدد النازحين.

وأضاف «الغنام»، خلال متابعة الأوضاع من الجانب المصري من معبر رفح البري، في تغطية لشاشة «إكسترا نيوز»: «الخراب يعم في كل مكان برفح والنزوح مستمر في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية»، لافتاً إلى بيان أونروا الصادر منذ قليل الذي وصف المشهد بالـ «مأساوي» بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وتابع: «عدد بيان أونروا أرقام النازحين الذين تركوا مدينة رفح الفلسطينية إلى خارجها، لتصل الأعداد إلى 650 ألفا، أي ما يقرب من نصف عدد النازحين الذين نزحوا من كل مدن قطاع غزة، باتوا يسكنون العراء».