السعودية: مواصلة العمل المشترك لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم

قال الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، إن بلاده أولت خلال رئاستها للقمة العربية فى الدورة الثانية والثلاثين اهتماماً بالغاً بالقضايا العربية، وتطوير عمل عربى مشترك، وحرصت على مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية على رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال كلمته أمام القمة، أمس، أن المملكة استضافت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وصدر قرار جماعى بإدانة العدوان، ورفض تبريره تحت أى ذريعة.

وتابع: «المملكة أطلقت حملة شعبية لمساعدة الأشقاء فى فلسطين، تجاوزت 700 مليون ريال سعودى، وسيّرت أسطولاً جوياً وبحرياً لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، وواصلت دعم جهود المنظمات الدولية فى ظل الأوضاع المأساوية التى يشهدها القطاع».

وأكد ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة العدوان الغاشم على الأشقاء فى فلسطين، واضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته تجاه الوقف الفورى للعدوان من قوات الاحتلال وإيصال المساعدات الإنسانية، تزامناً مع العمل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مبنى على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطينى الشقيق فى إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: «ومن هذا المنطلق، تواصل المملكة تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادى للأشقاء فى اليمن ورعاية الحوار بين الأطراف والتوصل لحل سياسى لإنهاء الأزمة، والأزمة فى السودان من أجل تثبيت الهدنة والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بما يحفظ للسودان الشقيق وحدته وسيادته ويمكنه من استعادة أمنه واستقراره فى مسيرة مستقبل أفضل بإذن الله».

وقال: «المحافظة على أمن منطقة البحر الأحمر، وحرية الملاحة فيه تعد مطلباً دولياً يتعلق بمصالح العالم أجمع، وندعو إلى التوقف عن أى نشاط يؤثر على أمن وسلامة الملاحة البحرية».