جائزتان لفيلمي «ترينو» و«سيمو» في مهرجان إمدغاسن السينمائي الدولي بالجزائر

فاز فيلما «ترينو» للمخرج نجيب كثير، و«سيمو» للمخرج عزيز زرمبة من توزيع MAD Solutions بجائزتين من مهرجان إمدغاسن السينمائي الدولي بالجزائر «11 - 15 مايو».

جائزتان لفيلمي سيمو لعزيز زرمبة وترينو

وحصل الفيلم التونسي ترينو على جائزة أحسن مونتاج وحصل الفيلم الكندي سيمو على جائزة أحسن سيناريو.

فيلم ترينو يحكي قصة طفل صغير يهرب من جسده الفاشل وحياته المنعزلة بالسفر في أحلامه التي شكّلها من مجلات تحضرها له أمه؛ ولكن زوج الأم يحثها على التوقف عن اهتمامها الشديد به، فيتخذ الأم والابن خطوة مهمة قد تغير حياتهما.

ترينو من تأليف وإخراج نجيب كثير، وبطولة محمد قريع، ماكس بيمبرتون وتتولى مهام توزيع الفيلم في جميع أنحاء العالم MAD World الشركة الفرعية المسؤولة عن المبيعات العالمية التابعة لشركة MAD Solutions.

مهرجان لوس أنجلوس السينمائي

شارك الفيلم في مهرجان أفانكا السينمائي حيث نال ماكس بيمبرتون تنويه خاص لأفضل ممثل، وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان لوس أنجلوس السينمائي الدولي حيث شارك بمسابقة الأفلام القصيرة، كما نافس في مهرجان DOKUFEST الدولي للأفلام الوثائقية، ومهرجان Show Me Shorts السينمائي بنيوزيلندا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وترشح لجائزة أفضل فيلم طلبة قصير ضمن جوائز الجمعية البريطانية للمصورين السينمائيين، وعُرض في مهرجان ريف السينمائي في لبنان.

فيلم سيمو تنطلق أحداثه عندما تتغلغل الغيرة والمنافسة في علاقة عماد بأخيه سيمو، وبسبب رغبة سيمو في إثبات شعبيته وقدراته لأخيه، يستحوذ على قناة أخيه الإلكترونية للألعاب بطريقة ملتوية، لكن تأخذ تصرفاته منحنى خطير قد يؤثر على مستقبل أسرتهما، وهو من تأليف وإخراج عزيز زرمبة، وبطولة علاء الدين توفيق، وباسل الريس، وسيف الريس، وتتولى MAD Distibution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

شارك الفيلم في أكثر من 20 مهرجان دولي حول العالم من بينها مهرجان ديربان ومهرجان آسبن للأفلام القصيرة في الولايات المتحدة، ويضم في سجل جوائزه العديد من الجوائز الدولية من بينها أفضل فيلم كندي قصير في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وأفضل فيلم قصير لايف أكشن في جوائز الشاشة الكندية، وجائزة الجمهور في مهرجان السينما الجديدة في كندا، وجائزة الجمهور في مهرجان الجنوب الغربي السينمائي الدولي، وتنويه خاص في مهرجان ريجارد في كندا، وجائزة الجمهور وجائزة أفضل فيلم في مهرجان زاوية للأفلام القصيرة.