في عيد ميلاده.. أبرز أفلام عادل إمام بعد نكسة 1967

60 عاماً من العطاء الفني، لم يبخل يوماً أن يعطي طاقته وشبابه للجمهور من خلال أعمال فنية تعيش لسنوات طويلة، أكثر من نصف قرن من الزعامة الفنية، ولازال اسمه يتصاعد رغم ابتعاده مؤخراً عن الوسط الفني.

عيد ميلاد الزعيم عادل إمام

كان أشقى صبي في شلة المشاغبين هو عادل إمام، لمع صيته وقتها بحس الكوميدي المنفرد، حتى صنع حالة منفردة في تاريخ الفن لا يمكن تشبيهها بأي تجربة، وظهر في بداياته الفنية السينمائية في أكثر من عمل.

كيف أصبح عادل إمام الزعيم؟

واعتقد البعض أن ذلك الظهور سيجعله في هذه المكانة دون ارتقاء، لم يكن أحد يعلم أنها كانت التجربة من أجل تكوين نجومية عادل إمام، الذي استطاع الصعود إلى القمة والبقاء عليها لمدة سنوات طويلة.

أبرز أفلام الزعيم في السبعينات

بعد تراجع السينما المصرية بعد نكسة 1967 لم يتخل عن بلده، وفي السبعينات من عمره قدم عدد هام من الأعمال الفنية منها دور «شرشر»، في فيلم «أضواء المدينة»، عام 1972، مع المخرج فطين عبد الوهاب، وفيلم «البحث عن فضيحة»، بدور «مجدي»، مع المخرج نيازي مصطفى، ودور تحسين في فيلم «ممنوع في ليلة الدخلة»، وبعد تألقه في بطولة مسرحية «شاهد ماشفش حاجة»، بدأت فترة التألق بأدوار البطولة المطلقة، منها فيلم «حرامي الحب» عام 1977، وفيلم «جنس ناعم» في العام ذاته، وفيلم «مغامرون حول العالم» عام 1978، وفيلم «رجب فوق صفيح ساخن» عام 1978، وفيلم «البعض بذهب للمأذون مرتين»، في نفس العام.