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ضبط 6 عمال أثناء التنقيب عن الآثار في الجيزة

كتب:

محمد بركات
01:47 م | الجمعة 17 مايو 2024
تنقيب عن الآثار- أرشيفية

تنقيب عن الآثار- أرشيفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط القائمين بالحفر (6 عمال- مقيمون بمحافظتي القاهرة وسوهاج) .. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في الحفر)

كما عُثر على حفرة بعمق 10 أمتار داخل العقار محل البلاغ.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة والقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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