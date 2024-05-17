خطأ كارثي يفجر الغضب في تل أبيب.. سقوط قنبلة إسرائيلية تزن طنا على مستوطنة بغزة

أفادت القناة الـ14 العبرية، بأن قنبلة تزن نحو طن أصابت مستوطنة في غلاف قطاع غزة، إذ سقطت من طائرة إسرائيلية دون وقوع إصابات، فيما فتح جيش الاحتلال تحقيقا في الحادث.

القنبلة تزن نحو طن وجيش الاحتلال يفتح تحقيقا في الحادث

وأعلن المجلس الإقليمي في أشكول أن الطائرة التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية أسقطت قنبلة في ساحة أحد المنازل بمستوطنة «يداد»، وتعمل قوات الأمن في مكان الحادث على تطهير المنطقة، مشيرا إلى أنه جاري تقييم الوضع من قبل متخصصين في مكان الحادث.

جيش الاحتلال يفتح تحقيقا في الحادث

وأشارت القناة الـ14 العبرية، إلى أنه من المقرر أن يتم إصدار تعليمات لسكان المستوطنة الذين يعيشون على مقربة من مكان السقوط إذا لزم الأمر، فيما سيصدر جيش الاحتلال تحقيقا في الحادث.