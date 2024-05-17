خسائر كارثية لإسرائيل.. جنود الاحتلال يطلقون النيران على بعضهم والفصائل تصطاد 41 دبابة.. عاجل
كتب:
محمود هاني
06:21 ص | الجمعة 17 مايو 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي
خاضت الفصائل الفلسطينية في الأيام الماضية اشتباكات ضارية وقتال وصفته بالملحمي أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي دفاعا عن مٌخيم جباليا في شمال قطاع غزة، وفقا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».
عملية عسكرية هي الثالثة في مخيم جباليا
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عمليات عسكرية في مخيم جباليا مدعوما بغطاء جوي، وقصف عنيف زاعما أن الفصائل الفلسطينية تُحاول السيطرة مرة أخرى على شمال غزة، وتنظيم صفوفها من جديد على الرغم من إعلانه سابقا القضاء على مقاتلي الفصائل بشكل كامل في تلك المناطق.
تحقيق إسرائيل يكشف إطلاق جنود الاحتلال النار على بعض بالخطاً
فيما أظهر تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الجنود النيران على بعضهم عن طريق الخطأ في مخيم جباليا حسبما ذكرت «القاهرة الإخبارية».
خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا
وأعلنت الفصائل عن تكبيدها جيش الاحتلال خسائر فادحة في العتاد والأرواح والآليات المُتوغلة في مخيم جباليا، وأتت الحصيلة على النحو التالي:
- الأحد الماضي نشرت الفصائل الفلسطينية بياناً ورد فيه أنها دمرت 9 دبابات لجيش الاحتلال. الإسرائيلي، وفجرت عددا من المنازل المفخخة سبقا بجنود إسرائيليين.
- دمرت الفصائل الفلسطينية الاثنين الماضي، في مخيم جباليا ما يزيد عن 10 آليات من نوع ميركافا
- الثلاثاء الماضي زادت وتيرة العمليات العسكرية في مخيم جباليا وأسفرت عن إصابة 50 جنديا في قطاع غزة.
- استهدفت الفصائل دباباتين من نوع ميركافا بقذائف الياسين، وأجهزت على 7 جنود، وفجرت منازل بجنود الاحتلال كما قنصت جنديين.
- الأربعاء الماضي أعلن الاحتلال مقتل 12 جنديا في عملية مركبة فيما اعترف الاحتلال بإصابة 23 عسكرياً، وأفادت وسائل إعلام عبرية قتل وإصابة 20 جنديا في تفجير منزل مفخخ في جباليا، وإعلان حالة الطواري في المستشفيات الإسرائيلية لاستقبال الأعداد الضخم للمصابين.
- وأمس الخميس أعلنت الفصائل استهداف 20 آلية ودبابة إسرائيلية في مخيم جباليا وفي جنوب قطاع غزة.
- أعلن الاحتلال إصابة 11 جنديا ومقتل 5 آخرون.