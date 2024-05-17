خسائر كارثية لإسرائيل.. جنود الاحتلال يطلقون النيران على بعضهم والفصائل تصطاد 41 دبابة.. عاجل

خاضت الفصائل الفلسطينية في الأيام الماضية اشتباكات ضارية وقتال وصفته بالملحمي أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي دفاعا عن مٌخيم جباليا في شمال قطاع غزة، وفقا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

عملية عسكرية هي الثالثة في مخيم جباليا

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عمليات عسكرية في مخيم جباليا مدعوما بغطاء جوي، وقصف عنيف زاعما أن الفصائل الفلسطينية تُحاول السيطرة مرة أخرى على شمال غزة، وتنظيم صفوفها من جديد على الرغم من إعلانه سابقا القضاء على مقاتلي الفصائل بشكل كامل في تلك المناطق.

تحقيق إسرائيل يكشف إطلاق جنود الاحتلال النار على بعض بالخطاً

فيما أظهر تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الجنود النيران على بعضهم عن طريق الخطأ في مخيم جباليا حسبما ذكرت «القاهرة الإخبارية».

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا

وأعلنت الفصائل عن تكبيدها جيش الاحتلال خسائر فادحة في العتاد والأرواح والآليات المُتوغلة في مخيم جباليا، وأتت الحصيلة على النحو التالي: