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«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة وسديروت

كتب:

منة شبانة
07:32 م | الإثنين 29 أبريل 2024
غزة

غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن صفارات إنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة وسديروت.

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بقلم منة شبانة