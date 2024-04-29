«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة وسديروت كتب: منة شبانة 07:32 م | الإثنين 29 أبريل 2024 غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن صفارات إنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة وسديروت. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: محلل سياسي: نتنياهو لا يذهب إلى عملية سلام بل يريد إبقاء السيطرة على غزة أستاذ علوم سياسية: مصر تقوم بجهود كبيرة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة «القاهرة الإخبارية»: دخول 5 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة منذ أول أبريل انطلاق الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي رفيع المستوى بشأن التطورات في غزة غزة فلسطين صفارات القضية الفلسطينية بقلم منة شبانة