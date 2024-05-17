طريقة عمل الكبسة بالفراخ زي المطاعم في 9 خطوات

الكبسة بالفراخ، من الوجبات الشهيرة في المطبخ العربي، وهي عبارة عن طبق يتكون أساسا من الأرز مطهي بالدواجن والتوابل، ورغم اختلاف طرق تحضيرها حسب البلد والثقافة، لكن في العادة يعتمد إعدادها على اللحم أو الدواجن مع التوابل، ثم يتم تبخير الأرز معها.

وتُقدم الكبسة بالفراخ، عادة كوجبة رئيسية مع السلطات أو الشوربة، وقد تزين بالمكسرات أو البصل المقلي أو الزبيب حسب الذوق الشخصي والتقليد المحلي.

طريقة عمل الكبسة بالفراخ

إليك طريقة عمل الكبسة بالفراخ، وفقًا للشيف فاطمة أبو حاتي، ونبدأ بالمكونات:

فراخ مقطعة إلى قطع صغيرة.

بصل مفروم.

زيت نباتي أو زبدة.

بهارات مشكلة (مثل بهارات الدجاج).

قرفة وملح وفلفل أسود حسب الذوق.

أرز مغسول ومنقوع لمدة 30 دقيقة.

ماء دافئ.

طريقة عمل الكبسة بالفراخ بالخطوات

في مقلاة كبيرة، سخني الزيت أو الزبدة على نار متوسطة.

ضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح شفافاً وذهبي اللون.

ضيفي قطع الفراخ وقلبيها حتى تحمر من جميع الجهات.

ضيفي البهارات المشكلة والتوابل وقلبي المكونات جيدا، حتى تمتزج النكهات.

ضيفي الأرز المغسول والمنقوع، ثم قلبيه مع خليط الفراخ والبصل لمدة دقيقتين، حتى يتشرب الأرز النكهات.

اسكبي الماء الدافئ فوق الأرز حتى يغمره تماماً بمستوى مائي بواقع 3 سنتيمترات واحدة فوق سطح الأرز.

غطي المقلاة وخففي النار إلى مستوى منخفض، واتركي الكبسة تطهى لمدة تتراوح بين 20-30 دقيقة أو حتى ينضج الأرز تماماً ويصبح ليناً.

بعد أن ينضج الأرز، ارفعي المقلاة عن النار واتركيها مغطاة لمدة 10 دقائق لتهدأ الكبسة وتتماسك.

قدمي الكبسة الساخنة مع سلطة خضراء أو مخلل وبالهنا والعافية.

ويمكنك تعديل كمية البهارات والتوابل حسب ذوقك الشخصي، ويمكن إضافة البهارات الإضافية، مثل الكمون أو الزعتر لتعزيز النكهة حسب الرغبة.