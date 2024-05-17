مكالمة فيديو تتسبب في خسارة شركة بريطانية 20 مليون جنيه استرليني

تعرضت شركة هندسية بريطانية لواقعة نصب غير مسبوقة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق خسرت خلالها 20 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 25 مليون دولار، بعدما استخدمت عصابة تقنية الذكاء الاصطناعي في تزييف مكالمة فيديو.

اللصوص استخدموا الذكاء الاصطناعي

الواقعة التي تمت بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، تتلخص في أن أحد اللصوص استخدم الذكاء الاصطناعي في إجراء مكالمة بالفيديو مع أحد موظفي الشركة ظهر خلالها أحد كبار قيادات الشركة وطلب منه تحويل 20 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت صحيفة «الجارديان» عن الشرطة، أن عاملاً في شركة لم تذكر اسمها تعرض للخداع لتحويل مبالغ ضخمة من قبل أشخاص عبر مكالمة خادعة تظاهروا بأنهم كبار المسؤولين في الشركة، وأكدت أنه تم استخدام أصوات وصور مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق.

وكشفت وسائل الإعلام تفاصيل الواقعة حيث تمت دعوة الموظف إلى اجتماع فيديو عبر الهاتف مع العديد من المشاركين، وبدأ المشاركين في مكالمة الفيديو مثل الأشخاص الحقيقيين وكان منهم بعض قيادات الشركة ومسئوليها، وقام الموظف بعد ذلك بتحويل ما مجموعه 20 مليون جنيه استرليني إلى 5 حسابات مصرفية عبر 15 معاملة، بينما تواصل الشرطة جهودها للوصول للجناة.