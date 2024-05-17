مزايا جهاز iPhone 16 Pro بعد إعلان طرحه قريبا.. اعرفها الآن

قدم موقع «macrumors» التقني مجموعة من المواصفات والمزايا، التي تتعلق بهذا الإصدار الجديد لهاتف iPhone 16 Pro، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ويمكن تناول أبرز مواصفاته ومزاياه في التقرير التالي..

مواصفات جهاز iPhone 16 Pro

من المقرر طرح طرازات iPhone 16 Pro في خريف عام 2024، والتي من المتوقع أن تمتاز بحجم شاشتها الكبير، إلى جانب تقنية الكاميرا المطورة ورقائق مودم جديدة، ومن الممكن أن يتم إصداره في سبتمبر 2024.

وجاءت على النحو التالي:

مقاسات أكبر 6.3 بوصة و6.9 بوصة.

مزود به زر التقاط جديد تم نقل هوائي mmWave.

عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل.

تقريب بصري 5x لكل الطرازين.

أسرع شريحة من السلسلة A.

واي فاي 7.

وفي سبتمبر 2024، تخطط شركة آبل لطرح هاتفي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، اللذين سيتم بيعهما جنبًا إلى جنب مع iPhone 16 وiPhone 16 Plus، وطرازات Pro هي الأجهزة الأكثر تكلفة في تشكيلة Apple الرئيسية، وغالبًا تكون أول من يحصل على تصميمات وميزات جديدة.

تغيرات تطرأ على جهاز iPhone 16 Pro