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رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يستعرض أعمال تطوير محطة مياه الشرب

كتب:

أيمن حمزة
09:11 م | الأربعاء 15 مايو 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم، محطة مياه الشرب والتي تعمل بطاقة 173 م 3/ اليوم، والمأخذ المغذي للمحطة من نهر النيل، والمغذية للمدينة وميناء دمياط والمنطقة الحرة العامة للاستثمار.

متابعة أعمال عملية رفع كفاءة وتطوير محطة المياه

وتابع رئيس الجهاز، خلال جولته التفقدية، أعمال عملية رفع كفاءة وتطوير محطة المياه وأعمال الإحلال والتجديد لبعض المهمات الكهروميكانيكية، وإنهاء ملاحظات الاستلام النهائي لعملية المرحلة الثانية لمحطة المياه للوقوف على القدرات الاستيعابية والتشغيلية للمحطة.

ووجه رئيس الجهاز مديري الإدارات التنفيذية المعنية بالجهاز، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تقديم الخدمة لسكان المدينة بأعلى جودة وكفاءة وتحقيق الاستفادة القصوى من كامل قدرة محطة المياه لاستيعاب التوسعات الحالية والمستقبلية بمدينة دمياط الجديدة.

الاستلام النهائى لمحطة شرق القرى السياحية

وفي السياق ذاته، قام رئيس الجهاز ومرافقوه بمتابعة أعمال التشغيل والصيانة والمرافق، والاستلام النهائى لمحطة شرق القرى السياحية ضمن عملية مرافق القرى السياحية بالمدينة.

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