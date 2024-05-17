سعر و مواصفات Oppo Reno 12.. مفاجأة تنتظر عشاق الهواتف الذكية

مفاجآت جديدة ينتظرها عشاق التنكولوجيا، بعد الحديث عن سعر ومواصفات Oppo Reno 12؛ الذي تصدر محركات البحث في الساعات الأخيرة، وبعد إعلان الشركة الصينية إصداره في وقت لاحق من هذه الشهر، زاد اهتمام متابعيها بمعرفة معلومات عن الهاتف المدعوم تنكولوجيًا بتفاصيل دقيقة منها قدرته على مقاومة الماء والغبار، وفق موقع «gizmochina» البريطاني.

سعر ومواصفات Oppo Reno 12

مع استعداد الشركات الصينية لإطلاق جيل جديد من الهواتف الذكية في الربع الثاني من هذا العام؛ انضمت شركة «Oppo» بإعلانها المرتقب عن سلسلة جديدة من الهواتف، وهو ما جعل الناس تتحدث عن سعر و مواصفات Oppo Reno 12، ونستعرضها في السطور التالية:

يتميز Oppo Reno 12 بتصميم نحيف وخفيف.

هاتف Reno 12 يأتي بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، جودة عرض 1.5k.

يضم كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.

يتميز بتصميم منحني مايكرو من الجهات الأربعة.

يتضمن الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري.

من المتوقع أن يدعم هاتف Reno 12 بطارية بقدرة 5000 mAh.

يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، وتشير التوقعات إلى أن الإصدار يضم رقاقة Dimensity 8200 أو Dimensity 8300.

يتميز أعلى نموذج من الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

تدعم Oppo هذا الإصدار بمعايير IP65 لمقاومة الماء والغبار.

سعر Oppo Reno 12

تشير التوقعات إلى أن هاتفOppo Reno 12 الجديد يتراوح سعره بين 499 دولار إلى 799 دولار، أي بين 23405 جنيهًا إلى 37476 جنيهًا مصريًا.