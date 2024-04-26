طريقة تغيير الساعة في هواتف أوبو oppo.. اتبع هذه الخطوات مع بدء التوقيت الصيفي

مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر وإنهاء العمل بالتوقيت الشتوي، الذي جرى تطبيقه قبل عدة شهور وفقا لمشروع أقره مجلس النواب؛ نستعرض في السطور التالية طريقة تغيير الساعة في هواتف أوبو oppo حتى يتم ضبطها وفق التوقيت الجديد.

تطبيق التوقيت الصيفي

وقبل توضيح طريقة تغيير الساعة في هواتف أوبو oppo، يمكن الإشارة إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر جاء وفقًا لمشروع أقره مجلس النواب منذ شهور، وبحسب القانون فمن المقرر أن يبدأ العمل به في الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافقة 26 أبريل، ويستمر العمل بهذا النظام في مصر لمدة 6 أشهر، بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل التي توافق يوم 26 إلى يوم 28 أكتوبر، وتحديدًا عند الساعة 11:59 مساءً.

طريقة تغيير الساعة في هواتف أوبو oppo

وحول طريقة تغيير الساعة في هواتف أوبو oppo، فإنه يمكن ضبط الساعة على هواتف أوبو حسب التوقيت الصيفي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضبط التلقائي للوقت

افتح تطبيق الإعدادات. انتقل إلى الإعدادات الإضافية. اضغط على التاريخ والوقت. فعّل خيار تعيين الوقت تلقائيًا. فعّل خيار تعيين منطقة الوقت تلقائيًا.

ضبط الوقت يدويًا

افتح تطبيق الإعدادات. انتقل إلى الإعدادات الإضافية. اضغط على التاريخ والوقت. عطل خيار تعيين الوقت تلقائيًا. اضبط الساعة والدقيقة والتاريخ ومنطقة الوقت يدويًا.

هل تتغير ساعة الهواتف تلقائيا مع بدء التوقيت الصيفي؟

يذكر أن المهندس إسلام غانم، خبير تكنولوجي، أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن تغيير الوقت بشكل تلقائي على الهواتف والساعات الذكية من عدمه يعتمد على النظام الذي يختاره الشخص في هاتفه، أو ساعته الذكية أو حتى جهاز الحاسوب الخاص به، لافتًا إلى أنه في حال تفعيل الضبط التلقائي الموجود في إعدادات ضبط الوقت سيتم تغيير الوقت تلقائيًا، أما في حال تفعيل نظام التغيير اليدوي، فسيحتاج الشخص إلى تقديم الوقت بنفسه.

تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة

ومع تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، يتم تحريك عقارب الساعة 60 دقيقة كاملة، أي أنه عند حلول الساعة 12 منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 26 أبريل، تصبح الساعة مباشرة 1 صباحًا.