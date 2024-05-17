باحث بـ«المصري للفكر»: إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون والمحاسبة «فيديو»

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك أوجه عبثية كثيرة، فيما يتعلق بما تفعله إسرائيل على مستوى المنظومة الدولية، مشيرا الى أن هناك مظاهر متعددة الأنماط للعبث.

لدينا حالة من التصعيد وسيناريو الحرب الإقليمية

وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت: «إسرائيل تنظر لنفسها على اعتبار أنها فوق القانون، وفوق مستوى المحاسبة بدعم فيتو أمريكي».

وتابع: «نتحدث عن انتهاك المعايير كافة، سواء الحقوقية أو القانونية أو الإنسانية، وهو بيان لا يلتزم بأي معايير، ويتجسد ذلك في كم الجرائم المرتكبة، نتحدث عن عمليات عسكرية آثارها لم تقتصر فقط على الداخل الفلسطيني، وإنما لدينا حالة من التصعيد وسيناريو الحرب الإقليمية بات أقرب من أي وقت مضى، على وقع استمرار هذه العمليات، بالإضافة إلى اليمين المتطرف في إسرائيل لا يفكر إلا في نفسه».

لدينا خلل في منظومة العدالة الدولية

وشدد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على أنه «لدينا خلل فيما يتعلق بمنظومة العدالة الدولية، والجهات التي من المفترض أنها أنشأت من أجل الفصل فى هذة الإشكالات ذات الطابع الدولي، أو الملاحقات القضائية للدول على وقع هذه المنظومة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي».