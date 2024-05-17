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إسرائيل تهاجم محكمة العدل الدولية للتهرب من مأزق رفح الفلسطينية

كتب:

منى صلاح
03:41 م | الجمعة 17 مايو 2024
أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لاهاي

أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لاهاي

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لاهاي، إن إسرائيل مستمرة في المرافعة لليوم الثاني والأخير أمام من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية، وبنت مرافعتها - حتى هذه اللحظة - وكما كان متوقعا على محاور أساسية، أولها الهجوم على جنوب إفريقيا، ووصفتها بأنها دولة تعادي وتهاجم إسرائيل، واتهمتها أنها على علاقة بحلف وثيق مع حماس.

إسرائيل تهاجم جنوب إفريقيا

وأضاف «بشير»، خلال رسالة على الهواء، أنَّ إسرائيل ادعت بأن جنوب إفريقيا لا تريدها أن تهاجم رفح الفلسطينية ليس خشية على حياة الفلسطينيين هناك، بل خوفا على هزيمة حليفتها حماس.

نار الهجوم الإسرائيلي على محكمة العدل الدولية

ولفت إلى أن المحكمة كانت تحت نار الهجوم الإسرائيلي، ولكن على مستوى آخر، حيث قالت إسرائيل إن المحكمة أبلغتها بهذه الجلسة، وبضرورة حضورها وتمثيل أو تقديم رد شفوي قبل أيام معدودة فقط، وأنها لم يكن لديها الوقت الكافي للتحضير لهذا الرد، وأنها طلبت من المحكمة تأجيل الجلسة للأسبوع المقبل لكن هذا الطلب قوبل بالرفض، وبالتالي وصفت إسرائيل المحكمة بالمتعنتة ضدها.

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