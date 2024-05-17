السفيرة نميرة نجم: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا وجد زخما كبيرا

قالت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن التصريح المصري بأنها تعتزم الانضمام إلى هذه الدعوى وجد زخما كبيرا، وعلق عليه مسؤوليين إسرائيليين أكثر من أي دولة أخرى انضمت لهذه الدعوى، مشيرة إلى أن مصر دورها محوري في هذا الصراع، بالإضافة الى دورها الكبير إقليميا ودوليا، كما أن دخولها في هذه الدعوى له مردودات مختلفة.

إسرائيل لا تعبأ بأي جهود أو تحذيرات

وأضافت خلال لقائها في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامية «دينا عصمت»، أنه من ناحية التوقيت، فقد جاء ذلك بعد محاولات حثيثة من قبل الجانب المصري، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوزير سامح شكري، واللواء عباس كامل، مشيرا إلى أن جميعهم تدخلوا في الوساطة المصرية ما بين حماس وإسرائيل، من أجل التهدئة وحماية المدنيين الفلسطينيين، مشددة على أن إسرائيل باتت لا تعبأ بأي جهود أو تحذيرات، وتضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.

وتابعت: «أدى ذلك إلى بدء اجتياح رفح الفلسطينية، وذلك على مقربة من الحدود المصرية، وهو ما يشكل خطرا على الأمن القومي المصري بلا شك، بالتزامن مع سياسة التجويع المستمرة للشعب الفلسطيني، وعدم نفاد المساعدات والاستيلاء على معبر رفح من الجانب الفلسطيني».