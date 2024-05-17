شيرين تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: «أستاذ الكوميديا اللي علم الناس الضحك»

هنأت النجمة شيرين الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ84، الذي يحل اليوم الموافق 17 مايو، موجهة له بعض الرسائل من خلال جريدة «الوطن».

قالت شيرين: «كل سنة وأنت طيب يا أستاذ ربنا يخليك لأسرتك ولبلدك ولوطنك العربي وللعالم كله، كل سنة وأستاذ الكوميديا في العالم كله مش في العالم العربي بس الأستاذ عادل إمام».

وتابعت: «أنا اشتغلت مع عادل إمام قبل بخيت وعديلة في فيلم الإرهابي اللي كان إخراج نادر جلال، والحقيقة تعرضنا لمواقف كتير صعبة في الفيلم، لكن مشفتش الأستاذ عادل خايف خالص، يمكن أجلنا شوية علشان نعرف نصور لكن عادل إمام دايمًا كان بيدينا القوة».

وأضافت: «وبعد كده من حسن حظي قدمت معاه الثلاثية اللي يمكن كانت أول مرة تتقدم في السينما المصرية أن يبقى فيه 3 أجزاء من فيلم وهما بخيت وعديلة 1 و2 وبعدهم هالو أمريكا، اللي مشتغلش مع عادل إمام فاته كتير أوي وفي حاجات كتير أوي مش هتتعلمها غير من عادل إمام، وفخورة إني عملت معاه بعد كده مأمون وشركاه والعراف».

وأكدت أنها تحب العمل مع عادل إمام قائلة: «السعادة التي تشعر بيها وانت بتصور مع عادل إمام لا توصف، يمكن لو فكرت شوية في الموضوع ده ترفض انك تشتغل مع حد تاني، إنسانية الأستاذ عادل إمام في التعامل مع كل الموجودين من أول الأمن لأكبر واحد، إنسان عارف كل واحد عنده إيه في حياته الشخصية وظروفه ايه؟».

واختتمت حديثها أن عادل إمام أستاذ الكوميديا اللي علم الناس كلها الضحك، حتى من غير ما يتكلم، كفاية حركة منه أو نظرة من عينه، عادل أجمل ضحكة وأجمل روح في السينما المصرية.