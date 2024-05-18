يحب مواليد برج القوس الحرية والانطلاق والسفر، والحياة وسط العائلة ومع الأصدقاء، ويتميزون بشخصية مستقلة وإحساس مرهف ويعشقون الفن، ويحبون المرح والمزاح، ويغلب عليهم الجانب العقلي والتخطيط للمستقبل وتحقيق أحلامهم، بسبب ثقتهم الكبيرة في النفس وحرصهم على الثقافة والمعرفة.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس، الفنان حسن يوسف، والفنانة بوسي، والمطرب عاصي الحلاني، والأديب نجيب محفوظ، وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم برج القوس السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج القوس أن تحافظ على أدائك بقدر الإمكان فالأوضاع المحيطة بك غير مُشجعة على العمل، لكنك من نوعية الأشخاص الذين يحاولون تقديم أفضل ما لديهم، كما أن إخلاصك سيجعل مديرك يهتم أكثر بمستقبلك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تخبرك الأفلاك أنه على الرغم من أنك تتفادى حدوث أزمات مع الحبيب إلا أن الأوضاع السيئة تؤثر سلبًا على علاقتكما لذا توخى الحذر.