يقول خبراء الأبراج إن مواليد برج القوس، لديهم الكثير من المميزات المهمة، التي من أهمها أنهم قادرون على تكوين العديد من الصداقات والعلاقات مع الآخرين، ويحبون المساعدة، ولا يحبون الكذب.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج القوس الخميس 16-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج الفلكية.

حظك اليوم برج القوس الخميس 16-5-2024 على الصعيد المهني

على الصعيد المهني، ينصحك الخبراء أن تبتعد عن العزلة المستمرة، وحاول أن تشارك العمل، مع زملائك ورؤسائك في العمل، ودع خلفك أي خصومات جمعتك بهم خلال الأيام الماضية.

حظك اليوم برج القوس الخميس 16-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحك الخبراء أن تشارك زوجك وشريك حياتك، كل ما يخص علاقتكما في المستقبل القريب والبعيد، وكل ما تطلع إلى القيام به.