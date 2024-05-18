يتميز مولود برج العقرب بشخصية قيادية حكيمة واجتماعية محبوبة من الجميع، وهو منظم ومرتب، ويحرص على حفظ أسرار أصدقائه، لذلك فهو أهل للثقة.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، والفنان العالمي ليوناردو دي كابريو، والمطربة النجمة فيروز، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب بأن حبك لعملك وحرصك على إتقانه، جعلك مميزا في عيون رؤسائك، ومؤهلا لتولى المناصب القيادية.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، فإن اهتمامك بشريك حياتك وحرصك على التقرب منه، وإنصاتك الدائم له، جعل حياتك هادئة ومستقرة، ومثل أعلى لمن حولك من الأزواج.