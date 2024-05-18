أسلوب خطير تستخدمه الفصائل الفلسطينية لتدمير جيش الاحتلال.. إسرائيل في ورطة

في الأشهر الأخيرة، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن تحقيقها لانتصارات وتأمين مناطق شمال قطاع غزة وبعض مناطق وسطه، ومع ذلك، فوجئت هذه القوات بعودة الفصائل الفلسطينية وتكبيدها لخسائر فادحة، مع استمرار العدوان على غزة ودخوله شهره الثامن، ومع استمرار الفصائل الفلسطينية في استهداف وتدمير العتاد والآليات العسكرية، يتبادر السؤال: ما هي استراتيجية الفصائل في غزة؟

وسائل إعلام أمريكية، حللت تكتيك الفصائل الفلسطينية في غزة بواسطة بعض الفيديوهات التي تنشرها الفصائل باستمرار، التي تظهر استهداف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي والآليات والدبابات العسكرية.

الفصائل الفلسطينية تعلن تغيير تكتيكاتها العسكرية

وقالت إن الفصائل الفلسطينية تغير تكتيكاتها العسكرية باستمرار، كما تستخدم بعض الأنفاق مرة واحدة فقط، من خلال مهاجمة قوات الاحتلال من النفق، ثم يحاولون لفت انتباههم، وبعدها يضربونهم مرة واحدة ويتركون النفق مفخخًا، فتأتي قوة من جيش الاحتلال للدخول إليه، لتقع في الكمين، الذي ينتهي بتفجير المكان فوق رؤسهم.

الأنفاق تستخدم مرة واحدة

ولا تغلق الفصائل الفلسطينية الأنفاق التي تستخدمها مرة واحدة، بل تنتظر اكتشاف إسرائيل للنفق، ودخول الجنود، وبعدها تفجره بالعبوات الناسفة المثبتة بالداخل.

صحيفة «وول ستريت» الأمريكية، قالت إن الفصائل الفلسطينية تستخدم عمليات الكر والفر ضد القوات الإسرائيلية، وهو أمر يؤرق الجنود بشكل كبير، خاصة مع قلة عددهم وطول أمد الحرب على قطاع غزة.

الفصائل الفلسطينية بعيدة عن الهزيمة

وذكر تقرير الصحيفة الأمريكية، أن الفصائل الفلسطينية بعيدة كل البُعد عن الهزيمة، ووصفت الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها «ورطة وقعت بها إسرائيل»، فالفصائل تستخدم أسلوب حرب العصابات بطريقة، يجعل من المستحيل هزيمتها، وستؤدي إلى استمرار الحرب إلى الأبد.