الحكومة الإسرائيلية على وشك الاستقالة بسبب فشل نتنياهو في إدارة حرب غزة

نتيجة عدم تحقيق الأهداف الرئيسية في الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، والخلافات الداخلية السياسية والعسكرية بين الوزراء والمسؤولين داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ذكرت القناة 11 الإسرائيلية، أن تفكك حكومة الحرب «الكابينيت» أصبح قريبًا من أي وقت مضى.

ويزداد التوتر داخل حكومة الحرب المصغرة، التي تم تشكيلها منذ العدوان الإسرائيلي على غزة وهجوم الفصائل الفلسطينية، وقالت وسائل إعلام عبرية، إن العلاقات داخل «الكابينيت» تدهورت بشكل كبير.

خلافات داخل حكومة الحرب

وزادت الخلافات بين أعضاء حكومة الحرب بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن اليوم التالي للحرب على غزة، وفشل استعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

من سيعلن استقالته؟

لكن التقارير حتى الآن لا تشير إلى استقالة المعارضين لـ«نتنياهو» بيني جانتس وجادي آيزنكوت، أو استقالة وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، لكنها رجحت، أنه في حالة نفذت إسرائيل عمليتها العسكرية الكاملة في رفح الفلسطينية دون موافقة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية، ومن دون أي تقدم في مسألة المحتجزين، سيؤدي ذلك بدوره إلى استقالة حكومة الحرب بالكامل.

«جالانت» يهدد بالاستقالة

وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، هدد بالاستقالة، في حال عدم التوصل إلى اليوم التالي للحرب، وبقاء الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، كما يرى أن سلوك بنيامين سيقود إلى كارثة في إسرائيل، مشيرًا إلى أن بقاء الفصائل الفلسطينية في السيطرة على قطاع غزة، سيهدد بقاء «نتنياهو» في منصبه.

وكانت وسائل إعلام عبرية، كشفت أنَّ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، غادر جلسة الكابينت الأمني والسياسي خلال حديث بن جفير، ما دفع الأخير إلى مطالبة نتنياهو بعزله، بحس نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى مواجهة حادة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، خلال اجتماع الكابينت على خلفية المساعدات الإنسانية لغزة.