فريدة الشوباشي: «القاهرة الإخبارية» أصبحت مرجعا للقنوات الدولية والإقليمية

استعرضت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، ملف قطاع القنوات الإخبارية إعلام على خط النار، موضحة أنه يتم تقديم انفرادات وتغطيات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، مشددة على أنها تعتاد دائمًا قراءة الصحف في الصباح ومشاهدة القنوات التلفزيونية للتعرف على ما يجري من أحداث على المستويات كافة.

القنوات المصرية تقدم الحقيقة

وأشارت «الشوباشي»، في حوارها مع الإعلامي باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنها تعي أن قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم الحقيقة كاملة وتنقل الصورة كما يجب، وتتحدث عن الأحداث بشكل مهني.

ونوهت فريدة الشوباشي إلى أنها تشاهد العديد من القنوات الأخرى الإقليمية والدولية، واكتشفت أن هذه القنوات تنقل عن قناة القاهرة الإخبارية، مؤكدة أن «القاهرة الإخبارية» أصبحت مرجعا للقنوات الأخرى العربية والدولية، وهذا أمر مهم جدا.