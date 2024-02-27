فريدة الشوباشي: الحوار الوطني الاقتصادي من أهم قرارات الرئيس السيسي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الحوار الوطني لمناقشة الوضع الاقتصادي من أهم القرارات الإيجابية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه من خلال جلسات الحوار الوطني يتم مناقشة أشخاص متخصصين ووزراء في كل مجال للحصول على أفكار جيدة لتوطينها وللاستفادة منها.

الهدف الأول من جلسات الحوار الوطني

وأضافت الشوباشي، خلال استضافتها ببرنامج المواجهة، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن النتائج التي تخرج بها جلسات الحوار الوطني يكون الهدف الأسمى منها هو خدمة الدولة المصرية وأبنائها، مشيرةً إلى أنه كان هناك انتظار لهذه الجلسات لرؤية الفائدة التي تنتج منها التي ستعم على الدولة شعبًا وأرضًا.

وتابعت: «أعضاء المجلس جميعهم على مستوى من الخبرة والعلم والثقافة وبإمكانهم الخروج بأفضل النتائج، بدأ في الحوار الوطني التحدث عن الجشعين والمخربين الذين تسببوا في حزن المصريين بسبب عدم توافر السلع وقطعها عن الأسواق وتوفير سبل لإيجاد هذه السلع من جديد وتوفيرها في الأسواق».