«الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة 

أسفرت حملات أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1710 قضايا متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13389 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 370 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 116 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها مخالفات مباني، إضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.