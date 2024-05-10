ضبط 5500 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

1385 قضية متنوعة بالمترو والسكة الحديد

ونفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات، لضبط جميع المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1385 قضية متنوعة.

5528 قضية سرقة تيار كهربائي

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 5528 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.