«الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة 

أعلن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1497 مخالفة وظواهر سلبية تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

ضبطت مباحث الكهرباء 13 ألفا و166 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، كما ضُبطت 329 قضية ضرائب ومخالفات الجمارك، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.