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«تاج الدين»: التمريض هو الركيزة الأساسية في أمان المريض

كتب:

إسراء سليمان
12:54 م | السبت 18 مايو 2024
خلال احتفالية اليوم العالمي التمريض

خلال احتفالية اليوم العالمي التمريض

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنّ التمريض هو الركيزة الأساسية في أمان المريض ومساعدة الطبيب، لذلك لا بد من مراعاة البعدين النفسي والاجتماعي للتمريض، وهو ما سيأتي من خلال إصدار قانون المسؤولية الطبية.

احتفالية اليوم العالمي للتمريض

وأضاف خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للتمريض، الذي تنظمة النقابة العامة للتمريض، أنّ الجميع يعلم قيمة وقدرة الطب المصري، وأنّ إنقاذ حياة الأشخاص يكون من خلال دور التمريض جنبًا إلى دور الطبيب: «لا أنسى أنف في يوم حرب 6 أكتوبر بشهر رمضان، طلبوا تخفيف العمالة من المستشفيات بنسبة 100%، وفي هذا اليوم لم يغادر أي طبيب أو ممرض المستشفى، ليستمر العطاء في ملحمة كورونا».

الإقبال زاد على الالتحاق بكليات ومعاهد التمريض

وتابع أنّ لتمريض دور في الوظائف القيادية وأنّ الإقبال زاد على الالتحاق بكليات ومعاهد التمريض مؤخرًا، ناقلًا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للأطقم الطبية وعلى رأسها التمريض، مؤكدا تقدير الرئيس للكوادر الطبية: «المجال الطبي في مصر يشهد تطورا كبيرا والدولة أعطت أولوية للصحة، كما أنّ الرئيس في كل مرة يبحث كيف ندعم الكوادر الطبية؟».

وأشار إلى أنه لا يسمح بافتتاح مستشفى إلا وبها مركزا ومكانا ملائما للإعاشة والطعام، متابعًا أنه من المبادرات المهمة التي أطلقها الرئيس السيسي، هي مبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.