نقابة التمريض تحتفل باليوم العالمي.. تكريم وتقدير لأبطال الرعاية الصحية

هنأت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أطقم التمريض في مصر والوطن العربي، تزامنًا مع اليوم العالمي للتمريض الذى يوافق 12 مايو من كل عام.

اليوم العالمي للتمريض

وأعربت نقيب التمريض عن تقديرها للجهود التي يبذلها التمريض من أجل المريض المصري، وسعيهم الدائم لتقديم أفضل الخدمات التمريضية للمرضى في كل المنشآت الصحية ودورهم الملموس في رعاية مرضى الطوارئ والتخصصات الحرجة والرعاية المركزة، وتابعت قائلة: «مهما شكرناكم لا نوفي أبدًا حقكم».

وقالت إنَّ الاحتفال باليوم العالمي للتمريض سيبدأ اليوم وسيستمر حتى نهاية شهر مايو الجاري، مؤكّدة أنَّ يوم واحد غير كافي للاحتفاء بمجهودات أطقم التمريض بكل محافظات الجمهورية ودورهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

احتفالية نقابة التمريض

وأفادت بأنَّ النقابة العامة للتمريض بصدد تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض يوم السبت المقبل 18 مايو، برعاية وحضور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وعدد من وزراء الصحة السابقين، بالإضافة إلى عمداء التمريض ورؤساء قطاعات التمريض.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن الاحتفالية ستشهد تكريم الكوادر التمريضية المتميزة، إذ سيتمّ تكريم أفضل عمل فردى مميز وأفضل عمل جماعي وأفضل مؤسسة متميزة، وتكريم التمريض المثالي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تكريم عدد من التمريض بالمعاش تقديرًا لجهودهم لخدمة المرضى.

وقالت إنَّ النقابات الفرعية ستبدأ اليوم احتفالها باليوم العالمي للتمريض من خلال بث فيديوهات حول دور التمريض في المنظومة الصحية، وذلك عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أنَّه يتمّ الاحتفال بالأسبوع العالمي للتمريض بجميع أنحاء العالم في 12 مايو من كل عام، للإشادة بإسهامات التمريض، كما أنه تم اختيار يوم 12 مايو للاحتفال بيوم التمريض العالمي، إذ أنَّه يوافق الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتينجيل التي اشتهرت بأنّها مؤسسة التمريض الحديث.