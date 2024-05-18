ضبط شخص بتهمة تزوير محررات رسمية في الدقهلية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، تزوير «موظف - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية»، برنتات تأمينات منسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية وترويجها للمواطنين الراغبين في استخراج بطاقات رقم قومي مثبت بها مهن «على غير الحقيقة» مقابل مبالغ مالية، وارتكابه 5 وقائع تزوير لـ5 أشخاص مُحددين «تم ضبطهم».

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته «2 خاتم شعار الجمهورية –الأجهزة والأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي - كمية من أصول المستندات والأوراق "المزورة والمعدة للتزوير" – دفاتر وبرنتات تأمين خالية البيانات - كمية من الأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - صور ضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء محددة - هاتف محمول يحتوي على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وارتكابة 22 واقعة أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.