انطلاق المؤتمر الدولي الأول لـ«التقدم في العلوم» بالإسكندرية

افتتح الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتقدم في العلوم من أجل التنمية المستدامة ICASSD 2024، والذي يقام يومي 18 و19 مايو الجاري.

تسخير العلم والتكنولوجيا لمواجهة التحديات

وأكد الدكتور هشام سعيد أن المؤتمر يهدف لتسخير العلم والتكنولوجيا لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، موضحا أن التطورات العلمية المتلاحقة أصبحت تلعب دورا محوريا في إيجاد حلول للقضايا الملحة مثل تغير المناخ والذكاء الاصطناعي والتدهور البيئي، ولا بد أن يتم استخدام العلم من أجل تحقيق التنمية المستدامة من تقنيات الطاقة المتجددة وممارسات الزراعة الذكية المستدامة، وكذلك الإنجازات الكبيرة في الحفاظ على البيئة والبنية التحتية المرنة.

ولفت إلى أنه يجب تسخير التخصصات العلمية من البيولوجيا والكيمياء إلى العلوم الهندسية و الاجتماعية لتطوير حلول شاملة تعمل على إيجاد التوازن بين السلامة البيئية والازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

التعاون بين التخصصات لمعالجة تحديات الاستدامة

وأضاف أن التعاون بين التخصصات المختلفة أمرا ضروريا في معالجة تحديات الاستدامة المعقدة من خلال تعزيز الشراكات بين العلماء وصناع السياسات والشراكات والمجتمع المدني.

فيما أكد الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، أن المؤتمر مهم للغاية، لا سيما أنه يناقش قضية الساعة، وهو تسخير العلوم في خدمة التنمية المستدامة والتي تعد أحد أهم ركائز استراتيجية الدولة المصرية 2030.

أقسام مميزة في جامعة الإسكندرية

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية سباقة في تنظيم المؤتمرات الفريدة من نوعها، كما أنها سباقة في إنشاء قسم للهندسة النووية وقسم هندسة الحاسبات بغية خلق تخصصات بينية وتخصصات فريدة تتفق مع أهداف التنمية المستدامة، وتمني الجمل ان يخرج المؤتمر بتوصيات تخدم أهداف التنمية المستدامة وخلق عالم أكثر استدامة.

وأكد الدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يهدف إلى تحديد وتعزيز الفرص والشراكات الملموسة التي من شأنها الاستفادة من العلوم والأوساط لتسريع التقدم في المجالات الرئيسية لخطة 2030 وذلك من خلال الجمع بين صانعي السياسات والباحثين والأكاديميين.

تعزيز الاستخدام الأمثل للعلوم والتكنولوجيا

كما يهدف إلى تعزير الحوار وتبادل أفضل الممارسات وتطوير استراتيجيات قابلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أنه على الرغم من الدعم العلمي الكبير لأهداف التنمية المستدامة فإن التقدم كان بطيئا، من هنا تم تنظيم المؤتمر لسد هذه الفجوة وتعزيز الاستخدام الأمثل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبني نقلة نوعية في الطريقة التي نجري بها البحث العلمي من أجل الاستدامة والابتعاد عن النماذج التقليدية المنعزلة والتنافسية وإعطاء الأولوية لتوليد المعرفة القابلة للتطبيق والتي تؤدي إلى نتائج علمية ملموسة.